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    Курянам предлагают подержать мешок с миллионами

    Сегодня, 08:11
    Курянам предлагают подержать мешок с миллионами
    Банк России 22 сентября проведет в Курске день открытых дверей. Посетители увидят, как пересчитывают и сортируют деньги, узнают, чем платежная банкнота отличается от неплатежной, как работают инкассаторы, как изменяются деньги и что нужно делать, чтобы научиться управлять своими доходами. Гостей  ждут в День открытых дверей 22 сентября с 10 утра по адресам улица Ленина, 83  и Максима Горького, 31/8. Организаторы также обещают, что посетители смогут поучаствовать в экскурсиях и викторинах, подержать мешок  с настоящими миллионами и получить  на память сувениры  и веселое  фото. В Асеевке будет работать выставка «Инфляция. Революция. Госбанк», а с 12-00 известный нумизмат начнет рассказывать гостям о деньгах начала  ХХ века. Вход свободный.
    Для посещения зданий Отделения Курск Банка России нужно предварительно записаться по телефону: (4712) 36-11-49. Экскурсантам необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ. Дети до 14 лет могут посетить экскурсии только в сопровождении взрослого с российским паспортом.

     

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