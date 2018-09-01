Курянам предлагают подержать мешок с миллионами

Банк России 22 сентября проведет в Курске день открытых дверей. Посетители увидят, как пересчитывают и сортируют деньги, узнают, чем платежная банкнота отличается от неплатежной, как работают инкассаторы, как изменяются деньги и что нужно делать, чтобы научиться управлять своими доходами. Гостей ждут в День открытых дверей 22 сентября с 10 утра по адресам улица Ленина, 83 и Максима Горького, 31/8. Организаторы также обещают, что посетители смогут поучаствовать в экскурсиях и викторинах, подержать мешок с настоящими миллионами и получить на память сувениры и веселое фото. В Асеевке будет работать выставка «Инфляция. Революция. Госбанк», а с 12-00 известный нумизмат начнет рассказывать гостям о деньгах начала ХХ века. Вход свободный.

Для посещения зданий Отделения Курск Банка России нужно предварительно записаться по телефону: (4712) 36-11-49. Экскурсантам необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ. Дети до 14 лет могут посетить экскурсии только в сопровождении взрослого с российским паспортом.