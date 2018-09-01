Из храма в Судже украли икону XIX века

Полицейские задержали подозреваемого в хищении из Троицкого храма Суджи иконы «Вознесение Господне» начала XIX века. Сообщение о краже поступило в дежурную часть утром. На место происшествия направили группу немедленного реагирования. Полицейские предположили, что к преступлению может быть причастен 48-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Чуть позже участковый задержал подозреваемого на городском рынке, где тот собирался продать святыню. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил злоумышленника под стражу. После культуроведческой экспертизы полицейские вернули настоятелю храма украденную икону «Вознесение Господне» - сообщили в УМВД.