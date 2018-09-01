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    Сельские магазины оштрафованы за подозрительные продукты

    Сегодня, 08:15
    Сельские магазины оштрафованы за подозрительные продукты
    Инспекторы Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку в отношении мелкой торговой сети Октябрьского района. К визиту ревизоров там оказались не готовы, сотрудники надзорного органа выявили целый ряд нарушений. Например, на готовых мясных изделиях и полуфабрикатах не указывалась дата выработки. Не соблюдался температурный режим хранения продукции. Часть товара оказалась без ветеринарных сопроводительных документов. В итоге около 8 килограммов небезопасной продукции сняли с реализации. Виновных  привлекли к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов – 20 тысяч рублей. 

     

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