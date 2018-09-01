В Поныровском районе вернули имена пяти красноармейцам

Поисковики продолжают раскопки в местах боев Великой Отечественной войны. В Поныровском районе около памятника артиллеристам отряд обнаружил позицию 45-мм пушки и останки пяти бойцов. По медальону был установлен младший сержант Михаил Степанович Степанов из Чувашской АССР. Кроме того, стали известны имена остальных солдат: это младший сержант Николай Романович Лубяга 1921 года рождения, рядовой Платон Андреевич Скрыль 1912 г.р., рядовой Дмитрий Васильевич Котарев 1922 г.р., сержант Сирин Алексей Ефимович, 1915 г. рождения. Все они посмертно награждены орденами Отечественной войны Iстепени.

А поисковики отряда «Курган» (г. Курск) с августа по сентябрь обнаружили позиции еще двух 45-мм пушек седьмой батареи третьей истребительной противотанковой бригады, принявшей удар немецких танков в июле 1943 г., во время Курской битвы. Найдены останки семи бойцов. Ведется работа по установлению их имен.

Поисковый отряд «Рубеж» (г. Железногорск) провел раскопки восточнее п. Смородино Хомутовского р-на. В 17 неучтенных захоронениях найдены останки 25бойцов штрафных рот, погибших 15июля1943 г. Все они пока неопознаны. Обнаруженная в одном из захоронений ложка исследуется на предмет надписей.



