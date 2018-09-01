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    Курскэнерго третий год подряд вошло в число организаторов регионального этапа Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

    Сегодня, 11:32
    Курскэнерго третий год подряд вошло в число организаторов регионального этапа Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
    Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  принял активное участие в проведении регионального этапа Всероссийского фестиваля Энергосбережения «Вместе ярче», который прошел 8 сентября в Курске на площади Рокоссовского. В число организаторов мероприятия вошли также органы исполнительной власти Курской области, местные вузы,  другие работающие в регионе энергоснабжающие организации, производители энергосберегающего оборудования.
    На площадках «Вместе ярче» участники демонстрировали современные энергоэффективные технологии и оборудование. Курскэнерго представило курянам действующий макет автоматизированной системы учета электроэнергии, которая позволяет  экономить время снятия и передачи показаний приборов учета и существенно снизить объемы электроэнергии, предъявляемые к оплате как «общедомовые нужды». Кроме того, работники предприятия объясняли, как снизить потребление электроэнергии в домашних условиях и выбирать приборы учета.  Площадка филиала   пользовалась  популярностью и у детей. Ребята смогли принять здесь  участие в конкурсе рисунка на асфальте на тему энергосбережения и определить  энергоэффективность ламп освещения разных производителей. Все продемонстрировавшие свои таланты и оригинальность мышления юные гости площадки получили в подарок от энергетиков краски, фломастеры и яркие брошюры «15 способов энергосбережения». 
    В рамках фестиваля также состоялась презентация студотряда «Энергетик», бойцы которого нынешним летом  трудились на объектах Курскэнерго, и торжественное посвящение в студенты первокурсников  факультета «Электроэнергетика и электротехника» Юго-западного государственного университета. Завершился  региональный этап «Вместе ярче»  торжественным подписанием  участниками личной декларации о бережном отношении к энергоресурсам и  выступлением лучших творческих коллективов Курска.

     

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