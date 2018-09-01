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    Ночью на улице 50 лет Октября водитель без прав устроил ДТП

    Сегодня, 11:50
    Ночью на улице 50 лет Октября водитель без прав устроил ДТП
    В Курске водитель без прав устроил ДТП. По данным Госавтоинспекции, авария произошла в двенадцатом часу ночи 10 сентября. 26-летний водитель ВАЗовской «десятки», лишенный прав, двигался по улице 50 лет Октября от  Суворовской в сторону улицы Павлуновского. Мужчина «проскочил» на запрещающий сигнал светофора и врезался в ВАЗ-2114, который двигался в сторону Запольной. В ДТП пострадал только водитель «десятки», его с травмами доставили в 4-ю горбольницу. Подчеркивается, что от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.

     

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