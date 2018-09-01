Средняя зарплата молодого специалиста в России — 22 тысячи рублей

Сбербанк проанализировал уровень зарплат, которые получают работники в возрасте 21─25 лет в России.





Согласно полученным данным, средняя зарплата молодого специалиста в стране за период с июля 2017-го по июнь 2018 года составила 22,1 тыс. рублей. Средняя зарплата в России за этот же период — 41,4 тыс. руб. 21-летние специалисты получают в месяц 14,8 тыс. руб., но в течение первых пяти лет работы их заработок увеличивается на 17 % каждый год и к 25 годам достигает 27,7 тыс. руб.





Наибольшие зарплаты после пяти лет работы предлагают отрасль добычи полезных ископаемых (44,1 тыс. руб.), сфера финансов и страхование (26,8 тыс. руб. и 37,6 тыс. руб. соответственно). В других отраслях прослеживается интересная тенденция: молодым людям приходится делать выбор между относительно большой зарплатой прямо сейчас без дальнейшего роста и небольшой зарплатой, но хорошими перспективами ее повышения. В обрабатывающей промышленности, сферах телекоммуникации и связи, общественного питания, здравоохранении, гостиничном бизнесе выпускники профильных вызов могут рассчитывать на зарплату в диапазоне 17─24 тыс. руб., к 25 годам их доходы увеличиваются почти в полтора раза. В строительстве и транспортной отрасли заработок относительно высокий сразу — 30 тыс. руб., но он остается таким на протяжении нескольких лет. В аутсайдерах — сфера образования. Выпускник вуза, выбравший карьеру преподавателя, к 25 годам получает 20 тыс. руб.





Региональные различия в зарплатах молодых специалистов — высоки. Максимальные отметки в регионах Крайнего Севера: в Магаданской области и на Чукотке молодежь в возрасте до 25 лет получает 54 тыс. руб. в месяц. В Москве 21-летнему работнику платят 20 тыс. руб., 25-летнему — 40 тыс. руб.





В рамках исследования зарплат молодых специалистов Сбербанк также изучил влияние дополнительного образования на доходы. Оказалось, что средняя зарплата человека, который подписан на онлайн-курсы, в 2,5 раза выше, чем у тех, кто не использует такие сервисы. Первые получают ежемесячно 77,1 тыс. руб., вторые — 30,3 тыс. руб. У старшей возрастной группы разрыв ещё больше. Средний доход обычного россиянина устойчиво снижается после 45 лет и к 65 годам составляет 21 тыс. руб. У потребителей онлайн-образования падение прекращается в 65 лет, зарплата стабилизируется в районе 50 тыс. руб.