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    Бывшего налоговика за подлоги и взятку отправили в колонию

    Сегодня, 12:39
    Бывшего налоговика за подлоги и взятку отправили в колонию
    Вынесен приговор бывшему старшему государственному налоговому инспектору отдела выездных проверок Межрайонной ИФНС России № 5 по Курской области. Он признан виновным в получении взятки и служебных подлогах.
    Как рассказали в СК, налоговый инспектор решил повысить свои показатели выявленных административных правонарушений, для этого вносил заведомо ложные сведения в протоколы в отношении индивидуальных предпринимателей.
    Следователи выявили 17 фактов, когда в отношении коммерсантов составлялись фиктивные материалы. Предприниматели были вынуждены оплачивать административный штраф, поскольку налоговый инспектор грозил им проблемами. Кроме того, осенью 2016 года осужденный в магазине, расположенном в поселке Золотухино, лично получил от индивидуального предпринимателя в качестве взятки 11 тысяч рублей за несоставление в отношении владелицы торговой точки протокола об административном правонарушении  - в магазине отсутствовал кассовый аппарат. Также это была плата за "покровительство".
    Суд приговорил бывшего налогового инспектора к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 110 тысяч рублей. Также мужчина лишен права 3 года занимать должности в налоговых органах.

     

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