Курские лётчики получили еще четыре новых истребителя

Западный военный округ ВС РФ вооружился четырьмя многоцелевыми истребителями Су-30СМ. Как сообщили в пресс-службе ЗВО, звено совершило перелёт с аэродрома под Иркутском и вошло в состав авиационного полка, базирующегося в Курской области. Перевооружение курского авиаполка завершится до конца года, часть пополнится ещё двумя истребителями Су-30СМ.

Су-30СМ — российский двухместный многоцелевой истребитель поколения «4+». Самолёт способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днём и ночью, а также в сложных метеоусловиях. Су-30СМ является модернизированной версией истребителя Су-30.



