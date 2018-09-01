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    Курские лётчики получили еще четыре новых истребителя

    Сегодня, 12:48
    Курские лётчики получили еще четыре новых истребителя
    Западный военный округ ВС РФ вооружился четырьмя многоцелевыми истребителями Су-30СМ. Как сообщили в пресс-службе ЗВО, звено совершило перелёт с аэродрома под Иркутском и вошло в состав авиационного полка, базирующегося в Курской области. Перевооружение курского авиаполка завершится до конца года, часть пополнится ещё двумя истребителями Су-30СМ.
    Су-30СМ — российский двухместный многоцелевой истребитель поколения «4+». Самолёт способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днём и ночью, а также в сложных метеоусловиях. Су-30СМ является модернизированной версией истребителя Су-30.

     

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