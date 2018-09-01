Ради поездки в Латвию житель Железногорска погасил долг в 800 тысяч рублей

Временное ограничение на выезд из России побудило оплатить долг жителя Железногорска. У мужчины была задолженность по кредитам - почти 770 тыс. руб.

Так как он не спешил ее оплачивать, мужчине запретили покидать страну. Получив соответствующее постановление, должник сам явился в отдел судебных приставов. Ему по семейным обстоятельствам необходимо было срочно выехать в Латвию. Поэтому мужчина нашел деньги и погасил задолженность в полном объеме. Также он заплатил исполнительский сбор в 53 тысячи рублей. Только после этого житель Железногорска стал выездным.



