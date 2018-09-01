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    У Курской таможни новый начальник

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    У Курской таможни новый начальник
    У Курской таможни новый начальник. Этот пост занял полковник таможенной службы Игорь Алейников. Нового руководителя Курской таможни уже представили коллективу. 
    Игорь Алейников родился 27 марта 1964 года в г. Белгород. Службу в таможенных органах начал в 1995 году в должности инспектора отдела по контролю за доставкой товаров. Прошел все ступени таможенной службы, начиная с должности рядового инспектора до первого заместителя начальника таможни. Имеет два высших образования. В 1989 году окончил Белгородский технологический институт строительных материалов им. И.А. Гришманова по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». В 2011 году - Белгородский университет кооперации, экономики и права по специальности «Юриспруденция».
    Награжден ведомственными наградами - медалями «За службу в таможенных органах» I, II, III степени, «За усердие», «За укрепление таможенного сотрудничества», «Дмитрий Бибиков», «25 лет Федеральной таможенной службе», а также нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы».
    Игорь Анатольевич женат. Имеет взрослого сына.

     

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