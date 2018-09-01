Гендиректора сельхозпредприятия будут судить за мошенничество

В Суджанском районе в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора сельхозпредприятия. Его обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размере с использованием служебного положения. Как рассказали в прокуратуре, в 2010 и 2012 годах предприятию предоставили кредиты на развитие производства на общую сумму свыше 500 млн. рублей. В 2017-м генеральный директор компании решил получить субсидии на возмещение процентных ставок по этим кредитам. Однако по региональному закону подобное субсидирование предоставляют только предприятиям без долгов. У фирмы задолженность имелась, но гендиректор это скрыл и предоставил в комитет АПК недостоверные документы. Так предприятие получило субсидию – более 34 миллионов рублей. Мошенничество вскрылось. Точку в этом деле поставит суд.