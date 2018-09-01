поиск по сайту
 

    Гендиректора сельхозпредприятия будут судить за мошенничество

    Сегодня, 08:10
    Гендиректора сельхозпредприятия будут судить за мошенничество
    В Суджанском районе в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора сельхозпредприятия. Его обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размере с использованием служебного положения. Как рассказали в прокуратуре, в 2010 и 2012 годах предприятию предоставили кредиты на развитие производства на общую сумму свыше 500 млн. рублей. В 2017-м генеральный директор компании решил получить субсидии на возмещение процентных ставок по этим кредитам. Однако по региональному закону подобное субсидирование предоставляют только предприятиям без долгов. У фирмы задолженность имелась, но гендиректор это скрыл и предоставил в комитет АПК недостоверные документы. Так предприятие получило субсидию – более 34 миллионов рублей. Мошенничество вскрылось. Точку в этом деле поставит суд.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама