Азербайджанец и украинка, сменив паспорта, пытались проникнуть в Курскую область

Два иностранца, сменив паспорта, пытались проникнуть в Курскую область. Инцидент произошел в минувшие выходные в пункте пропуска «Суджа». Гражданин Азербайджана и гражданка Украины пытались пересечь российскую границу, зная, что въезд им запрещен. У задержанных иностранцев при себе были новые паспорта со сменными установочными данными. Как сообщили в региональном Погрануправлении, в отношении нарушителей государственной границы проводится комплекс процессуальных действий.