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    Азербайджанец и украинка, сменив паспорта, пытались проникнуть в Курскую область

    Сегодня, 11:35
    Азербайджанец и украинка, сменив паспорта, пытались проникнуть в Курскую область
    Два иностранца, сменив паспорта, пытались проникнуть в Курскую область. Инцидент произошел в минувшие выходные в пункте пропуска «Суджа». Гражданин Азербайджана и гражданка Украины пытались пересечь российскую границу, зная, что въезд им запрещен. У задержанных иностранцев при себе были новые паспорта со сменными установочными данными. Как сообщили в региональном Погрануправлении, в отношении нарушителей государственной границы проводится комплекс процессуальных действий.

     

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