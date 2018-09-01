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    У курянина нашли 25 килограммов конопли

    Сегодня, 11:52
    У курянина нашли 25 килограммов конопли
    Полицейские задержали 58-летнего жителя Курского района, его подозревают в незаконном культивировании наркосодержащих растений, производстве и сбыте наркотиков. Оперативники получили информацию, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина вместе с супругой на своем приусадебном участке выращивал коноплю. Эти данные подтвердились: у него изъяли 400 кустов наркосодержащих растений. При обыске у подозреваемого нашли более 25 килограммов марихуаны, она была уже расфасована, готова к употреблению и предназначалась для последующего сбыта наркозависимым лицам. На момент задержания курянин по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения, но пройти медосвидетельствование отказался, за это его отправили под административный арест. В УМВД уточнили: подозреваемый арестован. На него заведено уголовное дело по трем статьям. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

     

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