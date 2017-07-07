В Курске в четвертый раз отмечают День программиста

Сегодня в Курске в четвертый раз отметят День программиста. В Юго-Западном госуниверситете соберутся молодые программисты, ученые, IT-специалисты, разработчики проектов в сфере программного обеспечения и молодые руководители IT-компаний и стартапов. День программиста откроет серию совместных проектов ЮЗГУ и Фонда «Сколково» под общим названием «Осень инноваций в Курске». Сегодня с презентацией выступят представители IT-компаний Курска, обсудят вопросы, связанные с цифровизацией экономики России и Курской области, расскажут о современных разработках в области Web-приложений, мобильных сервисов, программных комплексов для поддержки принятия решений в различных областях - технике, экономике, медицине и т.д.