Северо-Запад и Юго-Запад из-за коммунальной аварии остались без воды

Сегодня на одном из объектов «Курскводоканала» произошло повреждение. Из-за этого без холодной воды остались жители Северо-Запада, микрорайона КЗТЗ, проспектов Клыкова, Плевицкой, улиц 50 лет Октября, Дзержинского, Красной Армии, а также Аэродромных и Суворовских переулков. В пресс-службе курского филиала «Квадры» сообщили, что на время ремонта водовода в домах потребителей с закрытой схемой теплоснабжения также отключили горячую воду. Справки по телефону 70-06-14. В «Водоканале» также сообщили, что 13 сентября отключения холодной воды в Железнодорожном округе, объявленного ранее, не будет.