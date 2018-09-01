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    Северо-Запад и Юго-Запад из-за коммунальной аварии остались без воды

    Сегодня, 12:59
    Северо-Запад и Юго-Запад из-за коммунальной аварии остались без воды
    Сегодня на одном из объектов «Курскводоканала» произошло повреждение. Из-за этого без холодной воды остались жители Северо-Запада, микрорайона КЗТЗ, проспектов Клыкова, Плевицкой, улиц 50 лет Октября, Дзержинского, Красной Армии, а также Аэродромных и Суворовских переулков. В пресс-службе курского филиала «Квадры» сообщили, что на время ремонта водовода в домах потребителей с закрытой схемой теплоснабжения также отключили горячую воду. Справки по телефону 70-06-14. В «Водоканале» также сообщили, что 13 сентября отключения холодной воды в Железнодорожном округе, объявленного ранее, не будет.

     

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