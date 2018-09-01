Завтра в Курске санитарная пятница. Порядок наводят перед грядущим Днём города. Участие в уборке примут не только сотрудники отраслевых и территориальных органов горадминистрации, городского Собрания, муниципальных организаций и предприятий, но и представители территориальных и федеральных органов государственной власти, общественных организаций, учреждений образования и здравоохранения, торговли и бизнеса. В мэрии подчеркнули: все хозяйствующие субъекты должны обеспечить порядок на прилегающих территориях. Горожан призывают очистить свои дворы от мусора.