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    Завтра в Курске санитарная пятница

    Вчера, 08:21
    Завтра в Курске санитарная пятница
    Завтра в Курске санитарная пятница. Порядок наводят перед грядущим Днём города. Участие в уборке примут не только сотрудники отраслевых и территориальных органов горадминистрации, городского Собрания, муниципальных организаций и предприятий, но и представители  территориальных и федеральных органов государственной власти, общественных организаций, учреждений образования и здравоохранения, торговли и бизнеса. В мэрии подчеркнули: все хозяйствующие субъекты должны обеспечить порядок на прилегающих территориях. Горожан призывают очистить свои дворы от мусора. 

     

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