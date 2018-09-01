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    В Курской области проходит комплексная тренировка МЧС

    Сегодня, 14:51
    В Курской области проходит комплексная тренировка МЧС
    Сегодня в Курской области, как и по всей стране, стартовала комплексная тренировка по ликвидации угроз возникновения ЧС, вызванных нарушением энергоснабжения в условиях низких температур. По легенде в регионе осложняется обстановка:  по данным Росгидромета, ожидаются 30-градусные морозы, сильный ветер и снегопад. Все это может привести к массовым авариям на объектах ТЭК и ЖКХ. На местах разворачиваются оперативные штабы, проводится сбор и оповещение всех ответственных структур, анализ складывающейся обстановки. После этого определяется замысел предстоящих действий - пояснили в МЧС.

     

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