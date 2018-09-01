Ликвидировать порыв водовода в Курске планируют к 9 вечера

Сегодня большая часть жилых домов и объектов городской инфраструктуры в микрорайонах КЗТЗ и Северо-Запад осталась без холодной воды. По информации руководства «Курскводоканала», причиной стал произошедший ночью порыв на участке магистрального водовода. Ремонтные бригады сразу приступили к ликвидации последствий аварии. В пресс-службе мэрии заверили, что рабочие делают всё возможное, чтобы к 9 вечера завершить ремонт. Сейчас подача воды в Северо-Западный жилой район и КЗТЗ, на проспекты Клыкова и Плевицкой, улицы 50 лет Октября, Дзержинского и Красной армии, переулков Аэродромных и Суворовских осуществляется по второму водоводу, что, конечно же, не решает проблему обеспечения потребителей в полной мере. Добавим, ранее в "Квадре" отметили, что в домах потребителей с закрытой схемой теплоснабжения нет и горячей воды.