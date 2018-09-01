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    За водителями мотоциклов и скутеров следит «скрытый патруль»

    Сегодня, 15:41
    За водителями мотоциклов и скутеров следит «скрытый патруль»
    В Курской области за водителями двухколесного транспорта следит «скрытый патруль». В частности, он выявляет подростков, которые хотят покататься на мопеде без прав, защиты и мотошлема. Сотрудники ГИБДД  пресекли 5 нарушений ПДД водителями мототранспорта. «Скрытый патруль» и в дальнейшем будет широко использоваться на всей территории области - заявили в Госавтоинспекции. Добавим, за 8 месяцев на курских дорогах зарегистрировано 87 аварий с участием мототранспорта, в них погибли 11 человек, еще 97 получили травмы. Чаще всего виновники таких ДТП- сами водители мотоциклов и скутеров. 

     

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