За водителями мотоциклов и скутеров следит «скрытый патруль»

В Курской области за водителями двухколесного транспорта следит «скрытый патруль». В частности, он выявляет подростков, которые хотят покататься на мопеде без прав, защиты и мотошлема. Сотрудники ГИБДД пресекли 5 нарушений ПДД водителями мототранспорта. «Скрытый патруль» и в дальнейшем будет широко использоваться на всей территории области - заявили в Госавтоинспекции. Добавим, за 8 месяцев на курских дорогах зарегистрировано 87 аварий с участием мототранспорта, в них погибли 11 человек, еще 97 получили травмы. Чаще всего виновники таких ДТП- сами водители мотоциклов и скутеров.