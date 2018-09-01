Следователи завели дело по факту убийства пенсионера в Беловском районе

В СК раскрыли подробности убийства пенсионера, которое произошло сегодня утром неподалеку от села Гирьи Беловского района. При осмотре места происшествия установили, что 66-летний мужчина находился на лугу возле села, где проживает, и пас свою корову. Из кустов в его сторону выстрелили из охотничьего оружия. Мужчина скончался на месте, человек, который совершил смертельный выстрел, скрылся.

Следователи совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии, а также кинологами с собаками устанавливают местонахождение убийцы. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.



