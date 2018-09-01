Театр имени Вахтангова из Владикавказа побывает в Курске с гастролями

С 14 по 20 сентября на сцене Курского драмтеатра имени Пушкина пройдут гастроли Академического русского театра имени Вахтангова из Владикавказа. Куряне увидят четыре спектакля:

14, 20 сентября – «Лес» А. Н. Островский

15, 18 сентября – «Кин IV» Григорий Горин

16, 19 сентября – «Зануда Френсис Вебер

15, 16, 18, 19, 20 сентября – «Золотой цыплёнок» В. Орлов.

Неделю назад актеры курского драмтеатра вернулись из Владикавказа. В рамках обменных гастролей они показали спектакли «Дикарь», «Номер 13», «Ктуба» и «Кот Леопольд».



