Театр имени Вахтангова из Владикавказа побывает в Курске с гастролями
Вчера, 11:36
С 14 по 20 сентября на сцене Курского драмтеатра имени Пушкина пройдут гастроли Академического русского театра имени Вахтангова из Владикавказа. Куряне увидят четыре спектакля:
14, 20 сентября – «Лес» А. Н. Островский
15, 18 сентября – «Кин IV» Григорий Горин
16, 19 сентября – «Зануда Френсис Вебер
15, 16, 18, 19, 20 сентября – «Золотой цыплёнок» В. Орлов.
Неделю назад актеры курского драмтеатра вернулись из Владикавказа. В рамках обменных гастролей они показали спектакли «Дикарь», «Номер 13», «Ктуба» и «Кот Леопольд».
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