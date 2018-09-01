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    Театр имени Вахтангова из Владикавказа побывает в Курске с гастролями

    Вчера, 11:36
    Театр имени Вахтангова из Владикавказа побывает в Курске с гастролями
    С 14 по 20 сентября на сцене Курского драмтеатра имени Пушкина пройдут гастроли Академического русского театра имени Вахтангова из Владикавказа. Куряне увидят четыре спектакля: 
    14, 20 сентября – «Лес» А. Н. Островский
    15, 18 сентября – «Кин IV» Григорий Горин
    16, 19 сентября – «Зануда Френсис Вебер
    15, 16, 18, 19, 20 сентября – «Золотой цыплёнок» В. Орлов.
    Неделю назад актеры курского драмтеатра вернулись из Владикавказа. В рамках обменных гастролей они показали спектакли «Дикарь», «Номер 13», «Ктуба» и «Кот Леопольд».

     

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