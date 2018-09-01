Курские аграрии убрали первые 20 тысяч гектаров сахарной свёклы

В Курской области убраны первые 20 тысяч гектаров сахарной свеклы. Накопано 830 тысяч тонн свекловичных корней. Пока урожайность на уровне 440 центнеров с гектара. Уборка сладкого урожая продолжается во всех районах. В работу включились все 9 сахзаводов. Приемка сырья от сельхозтоваропроизводителей идет в соответствии с графиками. Как отмечают в региональном комитете пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия, качество свекловичного сырья в этом году лучше, чем в прошлом. Дигестия складывается на уровне 17,3 процентов, что почти на 2 процентных пункта выше прошлогоднего показателя. Это позволяет вести более эффективную переработку свекловичного сырья.

В целом по области валовой сбор сахарной свеклы прогнозируется в объеме более 5 млн тонн при средней урожайности 470 центнеров с гектара.