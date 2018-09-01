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    Курские аграрии убрали первые 20 тысяч гектаров сахарной свёклы

    Вчера, 11:45
    Курские аграрии убрали первые 20 тысяч гектаров сахарной свёклы
    В Курской области убраны первые 20 тысяч гектаров сахарной свеклы. Накопано 830 тысяч тонн свекловичных корней. Пока урожайность на уровне 440 центнеров с гектара. Уборка сладкого урожая продолжается во всех районах. В работу включились все 9 сахзаводов. Приемка сырья от сельхозтоваропроизводителей идет в соответствии с графиками. Как отмечают в региональном комитете пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия, качество свекловичного сырья в этом году лучше, чем в прошлом.  Дигестия складывается на уровне 17,3 процентов, что почти на 2 процентных пункта выше прошлогоднего показателя. Это позволяет вести более эффективную переработку свекловичного сырья.  
    В целом по области валовой сбор сахарной свеклы прогнозируется в объеме более 5 млн тонн при средней урожайности 470 центнеров с гектара. 

     

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