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    За час на курских дорогах погибли два пешехода

    Вчера, 11:55
    За час на курских дорогах погибли два пешехода
    Вечером 12 сентября на дорогах Курской области погибли два пешехода. Как сообщается в сводке Госавтоинспекции, около 20 часов в деревне Колычевка ВАЗ-2114 допустил наезд на 47-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Примерно полчаса спустя в селе Большое Жирово Фатежского района под колеса "Мерседеса" попал 25-летний пешеход - он переходил дорогу вне пешеходного перехода. Молодой человек после ДТП не выжил. Добавим, что 12 сентября еще одна авария со смертельном исходом. Ранее мы рассказывали: в Курчатовском районе в столкновении ВАЗа и "Оки" погиб 9-летний пассажир. 

     

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