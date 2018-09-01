За час на курских дорогах погибли два пешехода

Вечером 12 сентября на дорогах Курской области погибли два пешехода. Как сообщается в сводке Госавтоинспекции, около 20 часов в деревне Колычевка ВАЗ-2114 допустил наезд на 47-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Примерно полчаса спустя в селе Большое Жирово Фатежского района под колеса "Мерседеса" попал 25-летний пешеход - он переходил дорогу вне пешеходного перехода. Молодой человек после ДТП не выжил. Добавим, что 12 сентября еще одна авария со смертельном исходом. Ранее мы рассказывали : в Курчатовском районе в столкновении ВАЗа и "Оки" погиб 9-летний пассажир. Вчера, 11:55 К списку новостей