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    Житель Суджи убил инвалида за отказ угостить самогоном

    Вчера, 12:39
    Житель Суджи убил инвалида за отказ угостить самогоном
    Перед судом предстанет 41-летний житель Суджи, его обвиняют в убийстве. Как рассказали в прокуратуре, 24 июня мужчина решил употребить спиртное со своим приятелем. Поскольку денег на алкоголь не было, он попросил другого своего знакомого, который являлся инвалидом и занимался производством самогона, дать ему спиртное бесплатно. Получив отказ и разозлившись на односельчанина, мужчина нанес потерпевшему не менее пяти ударов ножом в шею и туловище. От полученных ран инвалид скончался. На следующий день его тело было обнаружено социальным работником.
    Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

     

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