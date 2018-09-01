Житель Суджи убил инвалида за отказ угостить самогоном

Перед судом предстанет 41-летний житель Суджи, его обвиняют в убийстве. Как рассказали в прокуратуре, 24 июня мужчина решил употребить спиртное со своим приятелем. Поскольку денег на алкоголь не было, он попросил другого своего знакомого, который являлся инвалидом и занимался производством самогона, дать ему спиртное бесплатно. Получив отказ и разозлившись на односельчанина, мужчина нанес потерпевшему не менее пяти ударов ножом в шею и туловище. От полученных ран инвалид скончался. На следующий день его тело было обнаружено социальным работником.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.