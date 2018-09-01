За сутки в Курской области раскрыли два угона автомобилей

За сутки раскрыты два угона автомобиля, оба совершены злоумышленниками в состоянии опьянения - уточнили в УМВД. В Беловском районе 27-летний мужчина угнал машину после застолья. На похищенном транспорте он решил добраться домой. Сотрудники ДПС обнаружили машину недалеко от места угона и задержали подозреваемого, ранее уже судимого за аналогичное преступление. Транспорт не получил серьезных повреждений, его уже вернули хозяйке.

В Горшеченском районе в течение нескольких часов раскрыт угон "Лады", принадлежащей 27-летней местной жительнице. Машину она не обнаружила, когда утром собралась ехать на работу. Автомобиль нашли брошенным в соседней деревне. Полицейские установили, что к хищению причастен 20-летний молодой человек. Машину он оставил после ночной поездки, когда в ней закончился бензин. До дома ему пришлось добираться пешком, злоумышленника уже задержали.

По факту двух угонов проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.