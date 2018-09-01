поиск по сайту
 

    За сутки в Курской области раскрыли два угона автомобилей

    Вчера, 12:51
    За сутки в Курской области раскрыли два угона автомобилей
    За сутки раскрыты два угона автомобиля, оба совершены злоумышленниками в состоянии опьянения - уточнили в УМВД. В Беловском районе 27-летний мужчина угнал машину после застолья. На похищенном транспорте он решил добраться домой. Сотрудники ДПС обнаружили машину недалеко от места угона и задержали подозреваемого, ранее уже судимого за аналогичное преступление. Транспорт не получил серьезных повреждений, его уже вернули хозяйке.
    В Горшеченском районе в течение нескольких часов раскрыт угон "Лады", принадлежащей 27-летней местной жительнице. Машину она не обнаружила, когда утром собралась ехать на работу. Автомобиль нашли брошенным в соседней деревне. Полицейские установили, что к хищению причастен 20-летний молодой человек. Машину он оставил после ночной поездки, когда в ней закончился бензин. До дома ему пришлось добираться пешком, злоумышленника уже задержали.
    По факту двух угонов проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама