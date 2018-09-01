На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество
Вчера, 14:44
В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 17 сентября по 21 сентября с 9-00 до 15-00:
Кольцова, Нижне-Луговая 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 - 97,
Заповедная; Ромашковая, Сосновый бор, Дубовая роща, Кореневская, Запрудная, Рыльская, Лесная поляна.
Тел. для справок: 32-32-15
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
20 сентября с 14-00 до 16-00:
Васильевский переулок 19-47, 4-44; Котлякова 3-83, 2-90;
Ивановский переулок 1-7, 63-71, 4, 18; Подвойского 25-91, 20-96;
Кривицкая 22-84, 23-93; Киевская 1-55, 2-76; Сеймская 2-48, 3-63
Петропавловский переулок 9-22, 15-21; Малых 84-178, 45-123;
3 Раздельный переулок 1-21
2 Раздельный переулок 1-9, 2-14
ОНТ Ветеран
Тел. для справок: 26-32-10
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