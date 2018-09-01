На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 17 сентября по 21 сентября с 9-00 до 15-00:

Кольцова, Нижне-Луговая 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 - 97,

Заповедная; Ромашковая, Сосновый бор, Дубовая роща, Кореневская, Запрудная, Рыльская, Лесная поляна.

Тел. для справок: 32-32-15





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

20 сентября с 14-00 до 16-00:

Васильевский переулок 19-47, 4-44; Котлякова 3-83, 2-90;

Ивановский переулок 1-7, 63-71, 4, 18; Подвойского 25-91, 20-96;

Кривицкая 22-84, 23-93; Киевская 1-55, 2-76; Сеймская 2-48, 3-63

Петропавловский переулок 9-22, 15-21; Малых 84-178, 45-123;

3 Раздельный переулок 1-21

2 Раздельный переулок 1-9, 2-14

ОНТ Ветеран