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    На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество

    Вчера, 14:44
    На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество
    В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
    В СЕЙМСКОМ   ОКРУГЕ: 
    С 17 сентября по 21 сентября с 9-00 до 15-00: 
    Кольцова, Нижне-Луговая 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 - 97, 
    Заповедная; Ромашковая, Сосновый бор, Дубовая роща, Кореневская, Запрудная, Рыльская, Лесная поляна.
    Тел. для справок: 32-32-15 

    В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
    20 сентября с 14-00 до 16-00:  
    Васильевский переулок 19-47, 4-44; Котлякова 3-83, 2-90; 
    Ивановский переулок 1-7, 63-71, 4, 18; Подвойского 25-91, 20-96;
    Кривицкая 22-84, 23-93; Киевская 1-55, 2-76; Сеймская 2-48, 3-63
    Петропавловский переулок 9-22, 15-21; Малых 84-178, 45-123;
    3 Раздельный переулок 1-21
    2 Раздельный переулок 1-9, 2-14
    ОНТ Ветеран  
    Тел. для справок: 26-32-10

     

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