В Курской области поймали 8 водителей, перевозивших наркотики

В течение года курские полицейские в ходе спецрейдов осмотрели почти 250 тысяч различных транспортных средств. В восьми случаях водители перевозили наркотики и теперь предстанут перед судом. Еще проводится проверка, инициированная после встречи сотрудников ГИБДД и 18-летнего парня. Молодой человек двигался на мотоцикле по улице Чайковского Курска. Он перевозил медицинские препараты и пытался от них избавиться, - пояснили в полиции. Для дальнейшего разбирательства на место вызвали следственно-оперативную группу. Еще 49 водителей заплатят штраф за езду в состоянии наркотического опьянения.