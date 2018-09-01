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    В Курской области поймали 8 водителей, перевозивших наркотики

    Вчера, 14:51
    В Курской области поймали 8 водителей, перевозивших наркотики
    В течение года курские полицейские в ходе спецрейдов осмотрели почти 250 тысяч различных транспортных средств. В восьми случаях водители перевозили наркотики и теперь предстанут перед судом. Еще проводится проверка, инициированная после встречи сотрудников ГИБДД и 18-летнего парня. Молодой человек двигался на мотоцикле по улице Чайковского Курска. Он перевозил медицинские препараты и пытался от них избавиться, - пояснили в полиции. Для дальнейшего разбирательства на место вызвали следственно-оперативную группу. Еще 49 водителей заплатят штраф за езду в состоянии наркотического опьянения.

     

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