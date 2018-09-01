В Курской области проведут фестиваль итальянских фильмов. Он стартует 17 сентября и до конца ноября охватит все 28 районов региона. Как рассказали в областном Киновидеофонде, в муниципальных кинотеатрах зрителям представят 6 картин, причем 5 из них это комедии. Еще одна – мелодрама «Чудеса» с участием мировой звезды Моники Беллуччи. Этот фильм - обладатель Гран-при 67-го Каннского кинофестиваля. В Курске фестивальные показы пройдут в октябре. График киносеансов обнародуют позже.