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    Спортивные соревнования изменят схему движения транспорта в центре Курска

    Сегодня, 08:08
    Спортивные соревнования изменят схему движения транспорта в центре Курска
    В Курске в преддверии Дня города состоится ряд физкультурно-спортивных мероприятий. Завтра, 15 сентября, с 9 до 10.30 проведут соревнования по двум дисциплинам - лыжероллеры и велогонка. Их организуют по маршруту Красная площадь - улица Садовая. Такой же маршрут подготовят для участников «Кросса нации- 2018». Его проведут в субботу с 10.30 до 14 часов. Спортивные соревнования изменят схему движения транспорта в центре Курска. Завтра с 9 до 14 часов будет закрыта улица Ленина на участке от Красной площади до Садовой. Движение общественного транспорта организуют по улице Радищева со всеми действующими остановками.
    Добавим, в День города, 25 сентября, с 9.30 до 12.30 состоится осенняя легкоатлетическая эстафета среди команд общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений Курска, она также будет проходить на участке Красная площадь - ул. Садовая. Движение снова будет перекрыто.

     

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