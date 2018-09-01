В Курске в преддверии Дня города состоится ряд физкультурно-спортивных мероприятий. Завтра, 15 сентября, с 9 до 10.30 проведут соревнования по двум дисциплинам - лыжероллеры и велогонка. Их организуют по маршруту Красная площадь - улица Садовая. Такой же маршрут подготовят для участников «Кросса нации- 2018». Его проведут в субботу с 10.30 до 14 часов. Спортивные соревнования изменят схему движения транспорта в центре Курска. Завтра с 9 до 14 часов будет закрыта улица Ленина на участке от Красной площади до Садовой. Движение общественного транспорта организуют по улице Радищева со всеми действующими остановками.

Добавим, в День города, 25 сентября, с 9.30 до 12.30 состоится осенняя легкоатлетическая эстафета среди команд общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений Курска, она также будет проходить на участке Красная площадь - ул. Садовая. Движение снова будет перекрыто.