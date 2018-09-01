По новой программе расселят 85 многоквартирных домов

В Курской области сформирован реестр аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года. Как сообщили в региональной администрации, в него вошли 16 муниципальных образований и 85 многоквартирных жилых домов. По словам специалистов комитета ЖКХ и ТЭК Курской области, с 2013 года по 1 сентября 2017-го действовала программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В нее были включены 100 аварийных домов, признанных таковыми до 2012 года.



