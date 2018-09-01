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    По новой программе расселят 85 многоквартирных домов

    Сегодня, 08:19
    По новой программе расселят 85 многоквартирных домов
    В Курской области сформирован реестр аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года. Как сообщили в региональной администрации, в него вошли 16 муниципальных образований и 85 многоквартирных жилых домов. По словам специалистов комитета ЖКХ и ТЭК Курской области, с 2013 года по 1 сентября 2017-го действовала программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В нее были включены 100 аварийных домов, признанных таковыми до 2012 года.

     

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