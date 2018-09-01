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    В Курске проведут ярмарки выходного дня

    Сегодня, 08:05
    В Курске проведут ярмарки выходного дня
    В Курске устроят традиционные ярмарки выходного дня. Они будут проходить 15 и 22 сентября на сельхозрынках, расположенных на улицах Литовская и Бойцов 9-й дивизии. Свою продукцию курянам представят районы области. Торговые места для аграриев предоставят на бесплатной основе. В комитете АПК отметили: товаропроизводители смогут реализовать свою продукцию без посредников, поэтому цены на ярмарках выходного дня будут ниже рыночных. Горожане смогут запастись мясом, рыбой, картофелем, овощами, фруктами, зерном.

     

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