Курян приглашают на "Генеральную уборку"

15 сентября в Курской области пройдут акции «Всемирный день чистоты «Сделаем!» и «Генеральная уборка страны». Они охватят все 28 районов. В них примут участие местные жители, студенты, волонтеры, учащиеся, работники предприятий, представители власти и активисты. Самыми масштабными площадками в Курске станут урочища Крутой Лог и Солянка. Тех, кто захочет убрать Крутой Лог, ждут в субботу в 10 утра по адресу: Курск, Орловская, 1А. Кто будет убирать урочище Солянка - сбор в 11 часов на улице Комарова около школы №46.