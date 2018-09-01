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    Куряне тратят треть семейного бюджета на еду

    Сегодня, 08:05
    Куряне тратят треть семейного бюджета на еду
    Куряне тратят на еду более 30% семейного бюджета. Такие результаты получили в Курскстате после соответствующего исследования в 2017-м году. Затраты на питание в семьях с низкими доходами превышали 43%, с высокими – 22% от суммы потребительских расходов. В среднем один житель Курской области за месяц употреблял почти 24 кг молока и молочных продуктов, 10 кг овощей и бахчевых культур, 9 кг хлеба и хлебопродуктов, около 8 кг мяса и мясных продуктов, 7 кг картофеля, 6 кг фруктов и ягод, более 3 кг сахара и кондитерских изделий, свыше 2 кг рыбы и рыбных продуктов, а также 18 штук яиц. 
    Калорийность суточного рациона составила 2949 килокалорий. В среднем за сутки житель региона потреблял 86 г белков, 116 г жиров и 387 г углеводов.

     

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