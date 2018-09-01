поиск по сайту
 

    Дела о «громких» убийствах в Карачаево-Черкесии переданы в Москву

    Вчера, 16:57
    Дела о «громких» убийствах в Карачаево-Черкесии переданы в Москву

    В Москве будут расследоваться дела о громких убийствах, совершенных в Карачаево-Черкесии. Ими займутся представители Центрального аппарата СК РФ. Отмечается, что преступления произошли в 2010 году.

    Решение о передаче дел в Москву было принято для проведения более комплексного, в то же время объективного расследования. Столичные специалисты выяснят все детали убийств, установят личности заказчиков и непосредственных исполнителей. Кроме этого, они проведут опросы осужденных лиц и фигурантов уголовных дел. Если появятся основания, злоумышленников привлекут к ответственности по статьям УК РФ.

     В мае 2010 года Фраль Шебзухов был убит в Черкесске. Двумя месяцами ранее был застрелен руководитель международного движения «Адыге Хасэ» Аслан Жуков. К данному преступлению свою причастность признали три человека. Что касается заказчика, то им убийцы, по данным СМИ, назвали Рауфа Арашукаова, действующего сенатора Карачаево-Черкессии.

    В сентябре члены семей убитых начали устраивать пикеты у здания регионального СК РФ. Их требования заключаются в возбуждении уголовного дела в отношении политика. Официальные письма с соответствующей просьбой были отправлены генпрокурору Юрию Чайке, главе СК РФ Александру Бастрыкину, председателю Софведа Валентине Матвиенко, главе ФСБ Александру Бортникову.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама