Курскэнерго организовало летний отдых сотрудников и их детей

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвел итоги работы по оздоровлению сотрудников и их детей за летний период 2018 года. В рамках действующего коллективного договора и добровольного медицинского страхования более 120 работников филиала и члены их семей отдохнули на море, в санаториях и детских оздоровительных лагерях на льготных условиях.

Одним из излюбленных мест отдыха энергетиков стало морское побережье Краснодарского края и республики Крым. В частности в этом году сотрудники Курскэнерго отдохнули в курортных городах Сочи, Анапа, Ялта и Евпатория. Оплатил их проезд профсоюзный комитет филиала

В июне 2018 года более 80 детей сотрудников набрались сил в спортивно-оздоровительном Центре им. В. Терешковой под Курском. Помимо этого 7 ребят отдохнули в санаториях и детских лагерях Курской области. Согласно коллективному договору, родители оплачивают только 20% от стоимости путевки, а оставшуюся часть затрат по их приобретению берет на себя администрация филиала. Многодетным, неполным семьям, семьям, где есть дети-инвалиды, путевки предоставляются бесплатно.

В целом, в рамках коллективного договора на отдых и оздоровление сотрудников и их детей в этом году Курскэнерго направило 3,4 млн рублей.