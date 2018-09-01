Десятки домов в центре Курска остались без горячей воды
Сегодня, 11:36
Порядка 40 домов, два детских сада и одно учебное учреждение в центре Курска остались без горячей воды. Как пояснили в "Квадре", отключить горячее водоснабжение пришлось из-за повреждения тепломагистрали на улице Димитрова в районе трамвайного кольца. В компании заявили, что теплоэнергетики локализуют поврежденный участок трубопровода и откачивают сетевую воду. Объем работ большой, поэтому без горячего водоснабжения потребителям придется провести до вечера 18 сентября. В зоне отключения: