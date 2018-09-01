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    Десятки домов в центре Курска остались без горячей воды

    Сегодня, 11:36
    Десятки домов в центре Курска остались без горячей воды
    Порядка 40 домов, два детских сада и одно учебное учреждение в центре Курска остались без горячей воды. Как пояснили в "Квадре", отключить горячее водоснабжение пришлось из-за повреждения тепломагистрали на улице Димитрова в районе трамвайного кольца. В компании заявили, что теплоэнергетики локализуют поврежденный участок трубопровода и откачивают сетевую воду. Объем работ большой, поэтому без горячего водоснабжения потребителям придется провести до вечера 18 сентября. В зоне отключения:
    - ул. Семеновская, 75, 75-а, 77, 79, 98;
    - ул. Гоголя, 25, 29-а, 31, 36, 46, 47, 49/51, 53, 55;
    - ул. Димитрова, 68-а, 70, 74, 76, 84, 91, 93, 95, 97, 99, 101;
    - ул. Радищева, 80, 82, 84, 84-а, 86, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105,
    - ул. Разина, 4, 8, 24;
    - ул. Халтурина, 19, 22.

     

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