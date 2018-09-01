В Курске «потушили» таможню

В Курской таможне прошли учения по действиям должностных лиц в чрезвычайных ситуациях. По легенде в одном из служебных помещений произошло возгорание. О ЧП сотрудники таможни доложили начальству, сообщили в «Службу спасения 112». Эвакуировали персонал и материальные ценности. По сигналу тревоги здание таможни оцепили бойцы СОБРа. Затем подоспели пожарные, приступили к спасению людей и к тушению условного возгорания в здании таможни. Отмечается, что с поставленными задачами все участники тренировки справились успешно.



