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    В Хомутовском районе под колесами грузовика погиб пешеход

    Сегодня, 12:09
    В Хомутовском районе под колесами грузовика погиб пешеход
    Накануне вечером в Хомутовском районе в ДТП погиб пешеход. Как уточнили в Госавтоинспекции, авария со смертельным исходом произошла около 9 часов на трассе М-3 "Украина". Водитель грузовика "Мерседес" совершил наезд на двигающегося во встречном направлении по проезжей части пешехода. Его личность не установлена. В результате ДТП пешеход скончался на месте.
    Добавим, это не единственная авария с участием пешехода, которая произошла 13 сентября. В Курске на улице 50 лет Октября водитель "Мазды" сбил 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшую пенсионерку доставили в 4-ю горбольницу. Подчеркивается, что водитель был трезв.

     

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