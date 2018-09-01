В Хомутовском районе под колесами грузовика погиб пешеход

Накануне вечером в Хомутовском районе в ДТП погиб пешеход. Как уточнили в Госавтоинспекции, авария со смертельным исходом произошла около 9 часов на трассе М-3 "Украина". Водитель грузовика "Мерседес" совершил наезд на двигающегося во встречном направлении по проезжей части пешехода. Его личность не установлена. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

Добавим, это не единственная авария с участием пешехода, которая произошла 13 сентября. В Курске на улице 50 лет Октября водитель "Мазды" сбил 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшую пенсионерку доставили в 4-ю горбольницу. Подчеркивается, что водитель был трезв.



