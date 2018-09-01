За сутки раскрыты две кражи зерна

За сутки в Курской области раскрыты две кражи зерна. Как рассказали в УМВД, в Пристенском районе мужчина с приятелем ночью похитили собранный урожай, хранящийся на поле до погрузки. 9 тонн зерна они перевозили на собственном грузовике. Однако их задержали полицейские, которым о хищении оперативно сообщили случайные свидетели. После опросов оперативников куряне сознались в краже. Сейчас устанавливают сумму ущерба, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. В Конышевском районе установлен причастный к хищению около тонны зерна с фермерского хозяйства. Им оказался 56-летний мужчина, проживающий недалеко от зернохранилища. Урожай украл для собственного хозяйства. Теперь ему предстоит возместить нанесенный ущерб. По данному факту проводится проверка.