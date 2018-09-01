В Курске проведут экономический диктант

4 октября состоится Всероссийский экономический диктант. К нему присоединятся и образовательные учреждения Курской области. Проверка экономической грамотности проводится при содействии общественной организации Вольного экономического общества и курского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. Участниками могут стать школькники 9-11 классов, студенты, преподаватели, государственные и общественные деятели, представители бизнеса, а также все желающие. Экономический диктант в Курске проведут 4 октября на улице Ломоносова, 3 - в здании курского филиала Финансового университета. Начало в 10 утра.