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    В Курске проведут экономический диктант

    Сегодня, 08:09
    В Курске проведут экономический диктант
    4 октября состоится Всероссийский экономический диктант. К нему присоединятся и образовательные учреждения Курской области. Проверка экономической грамотности проводится при содействии общественной организации Вольного экономического общества и курского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. Участниками могут стать школькники 9-11 классов, студенты, преподаватели, государственные и общественные деятели, представители бизнеса, а также все желающие. Экономический диктант в Курске проведут 4 октября на улице Ломоносова, 3 - в здании курского филиала Финансового университета. Начало в 10 утра. 

     

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