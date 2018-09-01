В Курске на рынке вновь нашли санкционную колбасу

В Курске на Сеймском рынке вновь нашли санкционную колбасу. Рейд проводили инспекторы Россельхознадзора. Они установили факт реализации украинской колбасы - она запрещена к ввозу в Россию. Страна происхождения продукции установлена по заводской упаковке. Санкционный товар продавала гражданка РФ. Ветеринарных сопроводительных документов на колбасу у нее не было.

В соответствии с действующим законодательством продукцию изъяли и поместили на ответственное хранение до принятия решения об утилизации. От колбасных изделий отобраны пробы для исключения африканской чумы свиней.

На женщину, которая продавала санкционку, составили административный протокол.



