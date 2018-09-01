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    "Авангард" принимает клуб из Хабаровска

    Сегодня, 10:14
    Сегодня в Курске состоится матч 11-го тура Футбольной национальной лиги. «Авангард» принимает "СКА-Хабаровск", еще весной игравший в премьер-лиге.  Пока курянам не удалось одержать ни одной победы над армейцами – четыре ничьи и четыре поражения. Есть шанс исправить эту тенденцию в сегодняшнем поединке, поскольку подопечные Игоря Беляева в последних турах набрали ход, выиграв три «сухих» встречи подряд: на выезде у «Нижнего Новгорода»  и «Краснодара-2», а также дома у «Армавира». С 19 очками "Авангард" входят в квартет лидеров ФНЛ, находясь в зоне стыковых матчей. Хабаровчане начали сезон менее удачно, у них 12 очков и 13-я позиция в турнирной таблице. Начало матча на стадионе «Трудовые резервы» в 17 часов. 

     

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