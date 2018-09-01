В «Динамо» перешла двукратная чемпионка Европы

В Курск переезжает игрок женской баскетбольной сборной Испании Марта Ксаргай. Новичок «Динамо» имеет в послужном списке два титула чемпионки Европы, серебряную награду Олимпийских Игр и бронзу чемпионата мира. На клубном уровне Ксаргай выигрывала Евролигу с испанской «Авенидой». Минувший сезон баскетболистка провела в Чехии, выступая за пражский УСК. Игрок отлично знаком главному тренеру «Динамо» Лукасу Мондело по работе в сборной Испании. Сейчас под его руководством Марта готовится к домашнему чемпионату мира.