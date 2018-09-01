поиск по сайту
 

    В «Динамо» перешла двукратная чемпионка Европы

    Сегодня, 08:19
    В «Динамо» перешла двукратная чемпионка Европы
    В Курск переезжает игрок женской баскетбольной сборной Испании Марта Ксаргай. Новичок «Динамо» имеет в послужном списке два титула чемпионки Европы, серебряную награду Олимпийских Игр и бронзу чемпионата мира. На клубном уровне Ксаргай выигрывала Евролигу с испанской «Авенидой». Минувший сезон баскетболистка провела в Чехии, выступая за пражский УСК. Игрок отлично знаком главному тренеру «Динамо» Лукасу Мондело по работе в сборной Испании. Сейчас под его руководством Марта готовится к домашнему чемпионату мира.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама