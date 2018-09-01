За гибель ученика в Октябрьском районе осуждены бывший директор школы и водитель автобуса

В Октябрьском районе осудили бывшего и.о. директора сельской школы. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался водитель школьного автобуса. Их признали виновными в халатности и нарушении ПДД, что привело к гибели 10-летнего ученика. Напомним, трагедия произошла 1 июня 2017 года. Учителя и ученики младших классов сельской школы находились на празднике в честь Дня защиты детей в поселке Прямицыно. Возвращаясь домой, и.о. директора школы дал указание водителю автобуса остановиться в деревне Артюховка в месте, не предназначенном для высадки пассажиров, - рассказали в прокуратуре. Водитель остановился. Аварийную сигнализацию не включил, но дверь автобуса открыл. Из салона без сопровождения взрослых вышел 10-летний школьник. Он обошел автобус спереди и попытался перейти дорогу. Мальчика сбил КАМАЗ. От тяжелых травм ребенок скончался. Водителя школьного автобуса и бывшего и.о. директора школы приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Кроме того, водителя лишили прав на 3 года. Педагогу на 3 года запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в органах и учреждениях системы образования.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.



