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    Серийного конокрада и мошенника отправили в колонию

    Сегодня, 08:00
    Серийного конокрада и мошенника отправили в колонию
    Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Советского района. Он признан виновным в 11 кражах скота, а также в мошенничестве. Как рассказали в прокуратуре, с мая 2015 года мужчина похищал лошадей и крупный рогатый скот в Мантуровском, Медвенском, Солнцевском, Тимском, Черемисиовском и Советском районах Курской области. Однако на этом его "послужной список" не заканчивается. В 2016-м злоумышленник продал чужую квартиру. Для этого он подделал нотариальную доверенность на недвижимость, расположенную в Курске. Квартиру продал по цене гораздо ниже рыночной стоимости. Суд приговорил курянина к 4,5 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

     

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