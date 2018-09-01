Серийного конокрада и мошенника отправили в колонию

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Советского района. Он признан виновным в 11 кражах скота, а также в мошенничестве. Как рассказали в прокуратуре, с мая 2015 года мужчина похищал лошадей и крупный рогатый скот в Мантуровском, Медвенском, Солнцевском, Тимском, Черемисиовском и Советском районах Курской области. Однако на этом его "послужной список" не заканчивается. В 2016-м злоумышленник продал чужую квартиру. Для этого он подделал нотариальную доверенность на недвижимость, расположенную в Курске. Квартиру продал по цене гораздо ниже рыночной стоимости. Суд приговорил курянина к 4,5 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в 50 тысяч рублей.