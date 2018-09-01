В жилом доме на Дзержинского обрушился потолок

В Курске в доме № 90 по улице Дзержинского, который носит статус памятника регионального значения, обрушился потолок. Чудом никто не пострадал. ЧП произошло на кухне квартиры на 4-м этаже. Теперь хозяйка боится туда заходить. Прогнившие доски и штукатурка до сих пор сыплются. Опасаются находиться в своих квартирах и другие жильцы последних этажей. Некоторые даже покинули своё жилище. В 2010 году в доме провели капитальный ремонт. С тех пор сменились руководство регионального Фонда капремонта, управляющая компания, а фирма-подрядчик и вовсе самоликвидировалась. После обрушения потолка домом заинтересовались в жилищной инспекции. Ведомство обязало управляющую компании провести обследование потолочного перекрытия и кровли дома. В Фонде капремонта уверены: дому необходим не просто ремонт, а глобальная реконструкция. Пока же этот вопрос решается, жители 90-го дома на Дзержинского просят, чтобы местные власти временно предоставили им квартиры из маневренного фонда.

По материалам ГТРК "Курск"







