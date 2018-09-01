В Суджанском районе от приёмных родителей сбежали три подростка

В Суджанском районе из-за конфликта с опекунами сбежали три подростка. Их розыском занималась полиция. Прокурорская проверка показала, что такое стало возможным из-за формальной работы органов опеки и попечительства в этих семьях. Разногласия между опекунами и детьми не были урегулированы. В итоге несовершеннолетних поместили в интернаты. При этом оценки деятельности опекунов не было дано. Прокурор потребовал у начальника управления образования администрации Суджанского района устранить нарушения и рассмотреть вопрос об ответственности виновных должностных лиц.



