4-летняя курянка покорила зрителей телешоу на Первом канале

Четырехлетняя Валерия Несенюк приняла участие в телепроекте Первого канала "Лучше всех". Съемки проходили весной, передача вышла накануне. В конце марта девочка выиграла Гран-при международного вокального конкурса. В апреле семье Несенюк позвонил редактор шоу и пригласил в столицу. За две недели юная курянка вместе с родителями подготовила композицию "Санта Лючия". Выступление не оставило зрителей равнодушными. Помимо вокала Лера занимается танцами и акробатикой.



