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    4-летняя курянка покорила зрителей телешоу на Первом канале

    Сегодня, 11:50
    4-летняя курянка покорила зрителей телешоу на Первом канале
    Четырехлетняя Валерия Несенюк приняла участие в телепроекте Первого канала "Лучше всех". Съемки проходили весной, передача вышла накануне. В конце марта девочка выиграла Гран-при международного вокального конкурса. В апреле семье Несенюк позвонил редактор шоу и пригласил в столицу. За две недели юная курянка вместе с родителями подготовила композицию "Санта Лючия". Выступление не оставило зрителей равнодушными. Помимо вокала Лера занимается танцами и акробатикой.

     

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