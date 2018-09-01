Следователи раскрыли убийство пенсионера в Беловском районе

Убийство пенсионера в Беловском районе раскрыто - заявили в СК. Ранее мы рассказывали: 12 сентября на лугу обнаружили тело 66-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Правоохранительным органам удалось установить подозреваемого в убийстве. Им оказался 62-летний житель хутора Кучеров Беловского района.

По версии следствия, в марте 2018 года между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт. Последний унизил его в присутствии посторонних. Оскорбленный решил убить обидчика. Утром 12 сентября он взял одноствольное ружье 16 калибра и прибыл на луг у песчаного карьера деревни Гирьи, зная, что его обидчик может там пасти корову. Он спрятался в кустах и стал ждать потерпевшего, а увидев, произвел из ружья два выстрела, один из которых оказался смертельным. После этого, злоумышленник скрылся с места преступления, по дороге выбросив ружье.

Подозреваемый дал признательные показания. Сейчас он находится под стражей. Скоро ему предъявят обвинения.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.







